Ride solo la Vis Pesaro, a piccoli passi Ancona e Fermana. La Recanatese va ko

ANCONA - Seconda giornata tra luci ed ombre per le squadre marchigiane di serie C, che hanno portato a casa una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Vis Pesaro e Fermana giocavano in casa, Ancona e Recanatese in trasferta.

VIS PESARO - FIORENZUOLA 1-0, Esordio casalingo vittorioso per la Vis Pesaro con il Fiorenzuola. Dopo una partita molto combattuta e a tratti anche nervosa i biancorossi di Sassarini hanno conquistato i tre punti grazie al gol segnato da Fedato in apertura di ripresa. Nel finale espulso il vissino Ghazoini

PONTEDERA-ANCONA 2-2 Partita double face per l'Ancona, brillante e concreta nel primo tempo, distratta e arruffona nel secondo. I dorici sono andati al riposo sul 2-0 grazie alla doppietta di Spagnoli, prtimo gol al 3' e raddoppio al 41' su rigore. Nel primo quarto d'ora della ripresa due errori dei biancorossi lasciano via libera a Cioffi e Fantacci, poi nell'ultima mezz'ora il risultato non cambia più.

FERMANA-GUBBIO 1-1 Al Recchioni partita tirata ed emozionante, addirittura vietata ai deboli di cuore nel finale. Gli umbri hanno sbloccato infatti il risultato al primo minuto di recupero con Portanova. Sembrava finita male per la squadra di Protti e invece al 5' ed ultimo minuto di recupero il difensore Gkertos agguantava il pareggio segnando il primo gol del campionato per la sua squadra.

CARRARESE - RECANATESE 3-1 Tutto nel primo tempo tra Carrarese e Recanatese. I giallorossi sono andati ko per la tripletta di Capello, che nel primo tempo ha imperversato. Sullo 0-2 il gol di Senigagliesi, primo in assoluto per la Recanatese nel calcio professionistico, aveva fatto sperare in un'inversione di tendenza, che però non c'è stata. Niente di eclatante nel secondo tempo.

LA CLASSIFICA Carrarese 6, Entella 6, Gubbio 4, San Donato 4, Siena 4, Olbia 4, Vis Pesaro 4, Lucchese 3, Reggiana 3, Cesena 3, Fiorenzuola 3, Imolese 3, Ancona 2, Pontedera 1, Rimini 1, Fermana 1, Recanatese 1, Montevarchi 1, Torres 0, Alessandria 0