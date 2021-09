La Vis apre il martedì di gol a Viterbo. L'Ancona a Pistoia per la vetta, Fermana-Grosseto per sbloccarsi

ANCONA - Primo turno infrasettimanale in Serie C con le tre marchigiane in campo in questo insolito martedì di gol. Ad aprire le danze è la Vis Pesaro, di scena a partire dalle 17.30 in casa della Viterbese. Merita la copertina Pistoiese-Ancona Matelica, ore 21, in diretta anche su Sky Sport 258 oltre che su Eleven Ott, con i dorici che possono puntare anche alla vetta della classifica: Reggiana, Pescara e Cesena sono a quota 11 e tutte a un solo punto di distacco. Prevista sempre alle 21 anche Fermana-Grosseto al Recchioni: i canarini di Riolfo cercano la prima vittoria stagionale per lasciare al più presto l’ultimo posto in classifica.

SERIE C girone B

6ª giornata martedì 28 settembre

Entella-Olbia 1-1 (11' Magrassi, 16' Mancini)

Montevarchi-Siena ore 17.30

Viterbese-Vis Pesaro ore 17.30

Lucchese-Teramo ore 18

Cesena-Modena ore 21

Fermana-Grosseto ore 21

Gubbio-Pescara ore 21

Imolese-Pontedera ore 21

Pistoiese-Ancona Matelica ore 21

Reggiana-Carrarese ore 21

CLASSIFICA

Reggiana 11

Pescara 11

Cesena 11

Ancona Matelica 10

Gubbio 9

Entella 9

Siena 8

Imolese 8

Pontedera 8

Carrarese 7

Modena 6

Olbia 6

Lucchese 6

Montevarchi 6

Vis Pesaro 5

Grosseto 4

Pistoiese 4

Teramo 2

Viterbese 2

Fermana 1

