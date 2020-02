Vis e Fano, trasferte durissime. E stasera il derby di fuoco Samb-Fermana

Che domenica per le marchigiane. Esame severissimo per la Vis Pesaro a Padova, molto difficile anche l'impegno che attende il Fano sul campo del Reggio Audace e in serata il gran finale con il derby del Riviera tra Samb e Fermana.



E intanto nell'anticipo di ieri ad Imola la squadra di casa ha pareggiato 1-1 con il Ravenna segnando con Chinellato al 94' la rete che ha permesso ai padroni di casa di evitare il patatrac casalingo.





Ieri:



Imolese - Ravenna 1-1





Il programma



ore 15



Padova-Vis Pesaro

Rimini-Carpi

Südtirol-ArzignanoChiampo

Triestina-Virtus Verona



ore 17,30



FeralpiSalò-Modena

L.R. Vicenza-Gubbio

Piacenza-Cesena

Reggio Audace-Fano



ore 20:45

Sambenedettese-Fermana





Classifica: L.R. Vicenza 55, Reggio Audace 48, Carpi 46, Sudtirol 42, Padova 40, Piacenza, Feralpi Salò 34, Modena 34, Samb 33, Triestina 32, Virtus Verona 28, Vis Pesaro 26, Cesena 25, Gubbio, Ravenna 24, Fermana 23, Imolese 22, Arzignano Chiampo 21, Fano 18, Rimini 15.





---- Imolese e Ravenna una partita in più.





