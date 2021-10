Si inizia con Vis-Cesena in diretta Rai, poi Ancona e Fermana provano a rilanciarsi

ANCONA Marchigiane di Serie C in campo per la nona giornata del girone B che si gioca tutta di sabato. Telecamere Rai puntate dalle 14 sul Benelli di Pesaro, dove la Vis affronta il Cesena, secondo in classifica con sole tre reti subite e 12 punti incassati nelle ultime 5 giornate. Il tecnico Marco Banchini recupera Besea e Marcandella, ma è difficile che partano subito nel 3-5-2 iniziale. Tra i ballottaggi il terzo centrale da affiancare a Gavazzi e Manetta, che sarà uno tra Cusumano e un Di Sabatino. A centrocampo, col rientrante Coppola, giocheranno due tra Astrologo, Lombardi, Saccani e Rossi, con Piccinini e uno tra Rubin e Giraudo quinti di difesa. In attacco accanto a Gucci, 4 gol tutti decisivi finora, ci sarà il 2000 siciliano Cannavò.

Cerca invece il riscatto immediato l’Ancona Matelica, di scena alle 17.30 al Del Conero contro il Montevarchi. I dorici, per la seconda volta in questa stagione, dovranno dimostrare di aver saputo relegare in soffitta i fantasmi della sconfitta di Cesena. A livello di formazione, il ballottaggio tra Faggioli e Moretti sorriderà ancora al primo viste le condizioni non ancora ottimali del bomber, destinato alla panchina. Non convocato Sereni, toccherà al rientrante Del Sole non farlo rimpiangere. In porta stavolta giocherà Avella.

Fermana in campo sempre alle 17.30 allo stadio Adriatico per affrontare un Pescara da prendere di petto ma anche con spigliatezza e leggerezza d’animo. L’intento è di centrare i primi punti dell’anno in trasferta. Che siano uno o tre sarebbe un colpo grossissimo in entrambi i casi, considerata la forza della big abruzzese, se ne fossero zero non ci sarebbe da fare drammi. È rimasto fuori dall’elenco dei convocati quell’Ettore Marchi che era rientrato solo sabato scorso dal 1’: non ha recuperato dall’affaticamento, sperando che non sia qualcosa di più. Cognigni, Frediani e Sperotto dovrebbero partire dalla panchina, visto che si sono allenati solo a sprazzi. Blondett potrebbe stringere i denti. Potrebbe debuttare da titolare l’ex Fano Rodio, mentre Nepi sarà il riferimento avanzato.

Serie C girone B 9ª giornata

Vis Pesaro-Cesena ore 14 Rai Sport

Carrarese-Pistoiese ore 14.30

Grosseto-Reggiana ore 14.30

Modena-Viterbese ore 14.30 Sky

Olbia-Imolese ore 14.30 Sky

Pontedera-Lucchese ore 14.30

Ancona Matelica-Montevarchi ore 17.30

Pescara-Fermana ore 17.30

Siena-Entella ore 17.30 Sky

Teramo-Gubbio ore 17.30

CLASSIFICA

Reggiana 20

Cesena 17

Ancona Matelica 16

Siena 13

Gubbio 13

Pescara 13

Modena 12

Vis Pesaro 12

Carrarese 11

Pontedera 11

Imolese 11

Entella 11

Olbia 10

Montevarchi 10

Teramo 9

Grosseto 7

Lucchese 7

Fermana 5

Pistoiese 5

Viterbese 3

© RIPRODUZIONE RISERVATA