La Vis contro la Carrarese per tornare a sorridere, Fermana a Cesena per tentare un'impresa

ANCONA - Si completa la 15ª giornata del girone B di Serie C con le altre otto partite dopo i due anticipi del sabato. Fari puntati sul Benelli di Pesaro, dove la Vis, a partire dalle 14.30, prova a ritrovare la vittoria dopo due sconfitte di fila per quanto immeritate e per quanto giunte per mano delle superpotenze Reggiana e Modena. Avversario di turno la Carrarese di Totò Di Natale, che nonostante non esulti da 5 turni ha totalizzato 16 punti in 14 giornate, 2 in meno dei ragazzi di Marco Banchini. Sicuro il modulo, il 3-5-2 che ormai è marchio di fabbrica, in difesa, oltre a Gavazzi, ci saranno due tra Cusumano, Manetta, Di Sabatino e Giraudo. A centrocampo Coppola dovrebbe fare da schermo davanti alla difesa, le mezzali saranno scelte tra Astrologo, Besea, Lombardi, Marcandella, Rossi e Saccani. In attacco possibile che venga data fiducia ancora al baby Cannavò, tornato al gol nell’1-2 immeritato di Modena, però quella formata da Gucci e De Respinis è una coppia plausibile.

La Fermana sarà invece di scena alle 17.30 all’Orogel Stadium di Cesena per affrontare i bianconeri di casa. Sovrapponendo i numeri – romagnoli devastanti a domicilio, canarini con difficoltà di risultati in trasferta -, l’ago della bilancia alla vigilia pende maggiormente da una parte, anche se il pallone è rotondo e tutto può accadere. Gialloblù comunque in fiducia, spinti da un vento favorevole – 10 punti nelle ultime cinque gare per Riolfo – e con la coscienza giusta: le prestazioni lontano dal Recchioni non sono mancate, ok è vero, ma stavolta ci vorranno quei dettagli non visti ad esempio al Bonolis di Teramo.

SERIE C girone B 15ª giornata

Ancona Matelica-Modena 0-1 (45’ Scarsella)

Teramo-Olbia 2-2 (11’ Ragatzu, 17’ Bernardotto, 63’ Ragatzu, 70’ Birligea)

Vis Pesaro-Carrarese ore 14.30

Viterbese-Gubbio ore 14.30

Cesena-Fermana ore 17.30

Grosseto-Montevarchi ore 17.30

Imolese-Reggiana ore 17.30 Sky

Lucchese-Siena ore 17.30

Pistoiese-Entella ore 17.30

Pontedera-Pescara ore 17.30

CLASSIFICA

Modena 33

Reggiana 32

Cesena 29

Siena 23

Entella 22

Pescara 21

Ancona Matelica 21

Gubbio 19

Imolese 19

Vis Pesaro 18

Lucchese 18

Pontedera 18

Olbia 17

Montevarchi 16

Carrarese 16

Teramo 16

Fermana 15

Pistoiese 13

Grosseto 10

Viterbese 7

PROSSIMO TURNO 16ª giornata (27 e 28 novembre)

Olbia-Pontedera sabato 27 ore 14.30

Siena-Grosseto ore 17.30 Sky

Carrarese-Teramo domenica 28 ore 14.30

Entella-Cesena ore 14.30 Sky

Fermana-Imolese ore 14.30

Gubbio-AnconaMatelica ore 14.30

Modena-Pistoiese ore 14.30

Montevarchi-Vis Pesaro ore 14.30

Pescara-Lucchese ore 14.30 Sky

Reggiana-Viterbese ore 14.30

