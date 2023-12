Virtus Bologna - Carpegna Prosciutto Pesaro, la Vuelle vuole chiudere l'anno con una impresa: ore 21

Ultima partita del 2023 per la Carpegna Prosciutto Victoria Libertas Pesaro che, questa sera alle 21, affronta la Virtus Segafredo Bologna, attualmente terza in classifica a quota 18 punti e reduce dalla bella vittoria ottenuta in casa del Partizan Belgrado in Eurolega.

La Vuelle dovrà fare a meno di Scott Bamforth che, durante l’allenamento di venerdì, ha riportato una lesione muscolare alla coscia sinistra. Virtus-Vuelle non è mai una partita come le altre e stasera lo sarà una volta di più per la presenza del marchigiano Polonara in campo con la canotta bolognese e anche per il duello Hackett - Cinciarini, due pesaresi praticamente coetanei, figli d'arte, cresciuti nel vivaio biancorosso prima di indossare, a fasi alterne, la canotta pesarese.

VIRTUS BOLOGNA - V.L. PESARO (ore 21)

