SENIGALLIA Oltre ogni previsione, oltre le attese, oltre il risultato: la Vigor batte il Pineto capolista e ora lo vede. Abruzzesi a +6 dai rossoblù. Lontani ma non troppo. Un solo gol di differenza, ma avrebbero potuto essere due o forse tre se solo D’Errico (comunque un gran match) fosse stato appena più cinico, Mancini appena più fortunato e Mercorelli un po’ meno bravo in una ripresa aperta dal fantagol di Kerjota. Vigor vincente in dieci contro undici su un’avversaria che aveva tutto per imporre al Bianchelli la legge fatta valere in altri campi, una formazione di categoria superiore a fronte di una Vigor nel cui assetto iniziale dieci giocatori su undici l’anno scorso militavano in Eccellenza e l’unico che non ci giocava, Mori, era nel settore giovanile della Vis.



La grinta



Ma l’abisso che poteva esserci sulla carta, sul campo non c’è stato. La Vigor di quest’anno ha colmato uno sull’altro, salvo pochi inciampi, tutti gli abissi che le si son parati davanti. Campionato riaperto. E dire che nel primo tempo gli abruzzesi erano apparsi efficaci, lineari, aggressivi: gol sfiorato al 32’ da Maio e al 37’ da Traini (magistrale risposta di Roberto), seppure la Vigor si fosse presentata con una veloce incursione di D’Errico e, poco più tardi, con una deliziosa conclusione dello stesso Derrick governata da Mercorelli. Ma poi arriva la ripresa: e Sabah Kerjota la inaugura con un gol da cineteca, percussione centrale e sibilante sberla di mancino, forse complicata da una deviazione in corsa. Il Pineto potrebbe subire ancora, Pesaresi libera D’Errico con un servizio parlante ma Gianfranco si fa ribattere il tiro e sulla respinta Baldini sfodera una botta che Mercorelli sbatte in corner. Sfiora il gol anche Mancini, prima che la partita si complichi per l’espulsione di Denis Pesaresi e per qualche decisione discutibile del signor Arcidiacono. Clementi ha un’intuizione preziosa inserendo il 2004 Vrioni, con Mancini che va ad occupare la posizione di Mori e il puntero albanese che regala un paio di giocate veloci che fanno mordere il freno all’arrembante team abruzzese. La Vigor lotta, stringe i denti, finisce a testa alta. È sempre seconda, non cambia nulla in classifica. O forse sì. Nessuno a Senigallia poteva aspettarsi una stagione così smagliante.



Vigor - Pineto 1-0

VIGOR (4-3-3): Roberto 7.5; Mori 7 (27’ st Vrioni 7), Marini 7, Magi Galluzzi 7.5, Bucari 7.5; Mancini 7.5, Gambini 7.5, Baldini 8 (45’ st Alessandro Pesaresi sv); Kerjota 8 (49’ st Rotondo sv), Denis Pesaresi 7, D’Errico 7 (34’ st Lazzari sv), all. Clementi 8.

PINETO (3-5-2): Mercorelli 8; Ceccacci 6, Di Filippo 6.5, Nonni 6; Traini 7, Forgione 6.5 (38’ st Milani), Domizi 6 (18’ st Pica), Minincleri 7 (26’ st Emili 5.5), Foglia 6.5 (42’ st Braghini); Allegretti 7.5 (34’ st Njambé), Maio 7, all. Amaolo 7.

ARBITRO: Arcidiacono di Acireale 5

RETI: 1’ st Kerjota

NOTE: spettatori 2500, ammoniti Denis Pesaresi, Emili, Alessandro Pesaresi; espulso al 24’ st Denis Pesaresi (doppia ammonizione)