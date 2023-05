​Vigor Senigallia-Fano, arriva la decisione: il derby del Bianchelli aperto ai tifosi fanesi

SENIGALLIA- Sì ai tifosi fanesi domenica al Bianchelli, quando alle 16 la Vigor Senigallia di Aldo Clementi riceveranno il Fano nel match decisivo per la vittoria nei playoff del girone F della serie D. Vigor reduce dall'aver superato in semifinale in Cynthialbalonga, Fano vincitore sul campo del Trastevere.

LEGGI ANCHE: Vigor, sogno svanito: vince (2-1) il Montegiorgio. Ma il tifo rossoblù è già da categoria superiore. In C vola il Pineto del sangiorgese Amaolo

Risultati e prevendita

La Vigor ha due risultati su tre: se al 90' il risultato fosse in pari si andrebbe ai supplementari senza rigori e mantenendo il pareggio i rossoblù sarebbero comunque primi.

Ma il Fano arriva con propositi altrettanto chiari e i suoi tifosi li avrà comunque al seguito: 450 i biglietti che la Vigor metterà a disposizione dei supporters granata, esclusivamente in prevendita. Ai sostenitori ospiti sarà riservata la gradinata lato via Montenero, ma senza possibilità di acquisto del tagliando al botteghino. Quanto ai tifosi della Vigor, la prevendita è iniziata ieri presso le edicole Quilly's alla Pace e Fioretti al Corso e proseguirà fino alle 11 di domenica. Inalterati i prezzi, curva a 10 euro, laterale a 15, poltroncine a 20, gratis under 14 e tesserati rossoblù. Il biglietto di gradinata per i tifosi fanesi è anch'esso a 10 euro. Adesso c'è da confidare che non crei problemi il meteo.