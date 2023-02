Vigor Senigallia, al Bianchelli arriva la capolista Pineto: un big match da vivere per sognare in grande

SENIGALLIA- E chi lo avrebbe detto. Domenica c’è Vigor Senigallia-Pineto, ventiduesima giornata, ed è seconda contro prima. La capolista abruzzese, guidata dal tecnico sangiorgese Daniele Amaolo, arriva al Bianchelli con un vantaggio di nove punti in classifica e un obiettivo chiaro: vincere il campionato, come ampiamente dimostrato sul mercato. I rossoblu, dal loro canto, vogliono regalarsi una domenica da ricordare, insieme ai propri tifosi. Con spensieratezza e con la fame di chi, contro i pronostici estivi di tanti addetti, si è meritato questo palcoscenico.

«Pronti a lasciare tutto in mezzo al campo»

Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15. Si respira l’aria delle grandi sfide in città e nel frattempo Enrico Magi Galluzzi ci racconta quella che tira all’interno dello spogliatoio: «Siamo reduci da una vittoria ottenuta in un campo non semplice e non in perfette condizioni. Abbiamo giocato abbastanza bene, ma non a ritmi altissimi. Ci siamo compattati, trovando il gran gol di D’Errico e subito il raddoppio con Bucari. Poi ci siamo difesi fino alla fine, nonostante qualche difficoltà nel finale. E’ stata una gran vittoria». E per domenica: «Noi prepariamo tutte le gare allo stesso modo. Con il mister lo ripetiamo da inizio stagione, bisogna pensare una partita alla volta. Siamo pronti a dare tutto in campo, provando a vincere per i nostri tifosi».