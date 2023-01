La Vigor nel Pineto (di mister Amaolo): scontro tra le big del girone, serve una vittoria per riaprire il campionato

La Vigor Senigallia non molla il secondo posto. Il quarto blitz stagionale, centrato in casa del Nuova Florida, ha segnato la ripartenza della matricola rossoblù che aveva racimolato 1 punto nelle precedenti 2 partite permettendole di respingere l’assalto del Trastevere al secondo posto. Nel big match di domenica la squadra di Clementi darà l’assalto alla capolista Pineto, distante 9 lunghezze, con l’obiettivo di riaprire la corsa al primato. Lo spettacolo sembra assicurato nel duello tra le due realtà che hanno vinto di più (15 volte gli abruzzesi, 12 i rossoblù) e dotate di attacchi atomici: 39 reti per la leader, 30 per l’inseguitrice. All’andata vinse 3-0 l’undici dell’ex Amaolo, ma stavolta la Vigor potrà contare sul calore del Bianchelli, dove ha totalizzato 8 pieni nelle 10 gare disputate.



Sconfitte pericolose







Classifica dei derby

La ventunesima giornata ha riservato una nuova delusione casalinga al Porto d’Ascoli che ha bissato contro il Termoli penultimo il passo falso rimediato due settimane prima contro la Roma City. L’ultima affermazione al Riviera risale al 27 novembre (2-1 al Notaresco) per il team di Ciampelli, dotato della seconda difesa meno battuta con 15 reti subite alle spalle del Pineto con 14, ma in possesso del quarto attacco più anemico con 18 centri dopo quelli di Notaresco con 16, Tolentino e Montegiorgio con 17. Si è fermato anche il Fano che ha mancato l’opportunità di arrampicarsi in zona playoff rimediando nella tana del Trastevere l’ottavo stop stagionale, quarto nelle ultime 6 giornate. Dopo 2 affermazioni consecutive, i granata sono tornati in altalena pagando la mancanza di compattezza del reparto arretrato, il secondo più perforato con 24 gol presi tra le prime dieci della classe. È sempre più isolato sul fondo il Tolentino, alle prese con il tabù Della Vittoria, dove non ha mai esultato nell’attuale campionato. Il -5 dal terzultimo posto rappresenta un dato preoccupante per i cremisi, a digiuno dal 2-1 sul Trastevere dell’11 dicembre e alle prese con la retroguardia più bucata con 30 gol presi.



Il primato è sempre in possesso della Vigor Senigallia che procede a punteggio pieno con 5 affermazioni in altrettanti confronti con le corregionali. In questa graduatoria non delude la Samb, seconda con 13 punti. Occupa l’ultimo posto anche nel campionato delle marchigiane il Tolentino, in grado di ottenere un solo punto in 6 campanili.



Classifica marcatori



Non cambiano le gerarchie in vetta, occupata con 12 reti da Njambe del Pineto, fermo da settimane per infortunio. La doppietta timbrata contro il Fano ha consentito a Crescenzo del Trastevere di salire a quota 9 sul terzo gradino e di lanciare la sfida a Raffini della Roma City che occupa il secondo con 10. Seguono a 8 Alonzi del Trastevere e Di Nardo della Vastese, a 7 Broso del Fano, Dos Santos dell’Avezzano, Esposito del Matese e Carnevale del Termoli.