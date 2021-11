In Vigor-P.S.Elpidio c'è il duello del gol D'Errico-Ganci, la Sangiustese prova a mettere la quinta

ANCONA - La dodicesima giornata d’Eccellenza riserva alla leader Vigor Senigallia la partita interna contro il Porto Sant’Elpidio lanciato da due successi: Clementi perde Bartolini ma recupera il capocannoniere D’Errico, mentre Palladini riabbraccia bomber Ganci. Ricordato il Servigliano riposa, le altre sette gare si giocano alle 14.30. L’Atletico Gallo testa le potenzialità dell’inseguitrice Fossombrone in un derby sentito, come lo è anche Fabriano Cerreto-Jesina che oppone squadre reduci da due sconfitte. L’Atletico Ascoli punta sulla dura legge di Castel di Lama per mettere la freccia sul Marina, mentre la Sangiustese va a caccia della quinta affermazione in sei partite contro l’Urbino, rinforzato dall’acquisto del centrocampista Daniele Dalla Bona, che vanta notevoli trascorsi in Serie B e C. La Biagio Nazzaro ha l’esigenza di ripartire contro l’Azzurra Colli che non intende smettere di sorprendere. Urbania-Montefano mette di fronte chi è all’inseguimento della definitiva consacrazione, mentre al Valdichienti servono conferme contro il Grottammare, assetato di punti per uscire da una situazione poco rassicurante.

ECCELLENZA 12ª giornata (ore 14.30)

Atletico Ascoli-Marina

Atletico Gallo-Fossombrone

Biagio Nazzaro-Azzurra Colli

Fabriano Cerreto-Jesina

Sangiustese-Urbino

Urbania-Montefano

Valdichienti-Grottammare

Vigor Senigallia-Porto Sant’Elpidio (ore 15)

Riposa: Servigliano

CLASSIFICA

Vigor Senigallia 25

Fossombrone 21

Marina 19

Azzurra Colli 18

Sangiustese 18

Atletico Ascoli 17

Urbania 16

Jesina 15

Montefano 15

Atletico Gallo 15

Valdichienti 14

Porto Sant’Elpidio 14

Biagio Nazzaro 10

Grottammare 8

Urbino 6

Fabriano Cerreto 6

Servigliano 2

