Vigor-Fossombrone è una finale per la D, Atletico Ascoli-Jesina e Gallo-Azzurra Colli valgono già i playoff

ANCONA Le luci della ribalta della 24ª giornata d’Eccellenza, in campo alle ore 15, si accendono sullo scontro al vertice Vigor Senigallia-Fossombrone che mette in palio una fetta di quella gran torta che è la Serie D. Emozioni garantite anche a Castel di Lama, teatro di Atletico Ascoli-Jesina che assegna il terzo posto in classifica. Lanciati da due 3-1 consecutivi, i leoncelli progettano una nuova prova di forza nella tana di una diretta concorrente per consolidarsi sul podio. Attraversano un ottimo momento anche i piceni che puntano sulla qualità di Petrucci per centrare la terza vittoria di fila e uscire allo scoperto.

A riposo il Marina, un altro duello chiave per i playoff è Atletico Gallo-Atletico Azzurra Colli, mentre la Sangiustese prova a ripartire forte contro il Fabriano Cerreto, intenzionato a insistere nella fuga dai bassifondi. Errori vietati in Valdichienti-Biagio Nazzaro che pone di fronte formazioni al di sotto delle aspettative iniziali. L’ultima chiamata per il Grottammare penultimo è rappresentata dal confronto con il Montefano, a caccia del blitz per non essere risucchiato dalle sabbie mobili. Vale doppio in chiave salvezza il derby Urbania-Urbino che segna il debutto casalingo di Tasso sulla panchina durantina e il ritorno dell’indimenticato ex Ceccarini nella piazza dove ha lasciato ricordi indelebili. Le motivazioni del Porto Sant’Elpidio di superare il momento critico (tre sconfitte consecutive) e risollevarsi dalla quartultima posizione incrociano la necessità del fanalino di coda Servigliano di dare segnali di vita in un altro campanile sentito.

Eccellenza 24ª giornata (ore 15)

Atletico Ascoli-Jesina

Atletico Gallo-Azzurra Colli

Grottammare-Montefano

Porto Sant’Elpidio-Servigliano

Sangiustese-Fabriano Cerreto

Urbania-Urbino

Valdichienti-Biagio Nazzaro

Vigor Senigallia-Fossombrone

Riposa: Marina

CLASSIFICA

Vigor Senigallia 47

Fossombrone 39

Jesina 35

Atletico Ascoli 34

Azzurra Colli 34

Marina 33

Sangiustese 33

Atletico Gallo 30

Valdichienti 27

Fabriano Cerreto 27

Montefano 26

Urbania 25

Urbino 24

Porto Sant’Elpidio 23

Biagio Nazzaro 22

Grottammare 15

Servigliano 11

