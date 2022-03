Vigor chiamata a rispondere al Fossombrone, Urbania-Jesina e Valdichienti-Sangiustese per le zone che contano

ANCONA Altra domenica di gol in Eccellenza con la capolista Vigor Senigallia, di scena in casa contro l’Urbino, chiamata a rispondere al colpo messo a segno dal Fossombrone nell’anticipo della 22ª giornata. La squadra di Fucili ha vinto 1-0 a Porto Sant’Elpidio con un gol segnato in pieno recupero da Zingaretti riportandosi a -4 dalla vetta. Urbania-Jesina e il derby Valdichienti-Sangiustese sono altri due incroci molto importanti per le zone della classifica che contano, mentre l’Atletico Ascoli prova a rilanciare le sue quotazioni contro la Biagio Nazzaro.

Eccellenza 22ª giornata (ore 15)

Porto Sant’Elpidio-Fossombrone 0-1 (92’ Zingaretti)

Atletico Ascoli-Biagio Nazzaro ore 14.30

Atletico Gallo-Fabriano Cerreto

Grottammare-Marina

Servigiano-Montefano

Urbania-Jesina

Valdichienti-Sangiustese

Vigor Senigallia-Urbino

Riposa: Azzurra Colli

CLASSIFICA

Vigor Senigallia 43

Fossombrone 39

Azzurra Colli 33

Jesina 32

Sangiustese 30

Atletico Ascoli 28

Marina 27

Valdichienti 26

Atletico Gallo 26

Montefano 25

Urbania 25

Fabriano Cerreto 24

Porto Sant’Elpidio 23

Urbino 21

Biagio Nazzaro 21

Grottammare 15

Servigliano 8

