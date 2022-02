Vigor-Biagio e Fossobrone-Marina oltre alla sfida dell'ex per Perri: il campionato riprende così

ANCONA L’Eccellenza torna in campo alle ore 15 con la prima giornata del girone di ritorno dopo un mese di stop per l’eccesso di positivi alla variante Omicron. La capolista Vigor sfida al Bianchelli la Biagio in un derby sentito e ricco di ex, gioca in casa anche la vicecapolista Fossombrone che affronta il Marina, senza vittorie da dieci partite. Nella terza trasferta consecutiva la Jesina cerca l’exploit nella tana del pericolante Porto Sant’Elpidio per staccare la Sangiustese che riposa e isolarsi al terzo posto. Tra i leoncelli non sarà una partita come le altre per l’ex Perri, capocannoniere con 11 reti, che ritrova per la prima volta da avversario i biancazzurri. L’Atletico Ascoli prova a dimenticare a Urbania la sconfitta ai rigori nella finale di Coppa Italia, mentre tenta il decollo l’Azzurra Colli, obbligato a non sottovalutare il Servigliano. In Valdichienti-Atletico Gallo si cerca un acuto dopo un’andata deludente, mentre il Montefano, reduce da tre sconfitte, ospita l’Urbino, rilanciato da due affermazioni di fila. Importante in chiave salvezza anche Grottammare-Fabriano Cerreto.

ECCELLENZA 18ª giornata e prima di ritorno (ore 15)

Fossombrone-Marina

Grottammare-Fabriano Cerreto

Montefano-Urbino

Porto Sant’Elpidio-Jesina

Servigliano-Azzurra Colli

Urbania-Atletico Ascoli

Valdichienti-Atletico Gallo

Vigor Senigallia-Biagio Nazzaro

Riposa: Sangiustese

CLASSIFICA

Vigor Senigallia 34

Fossombrone 30

Jesina 25

Sangiustese 25

Atletico Ascoli 24

Azzurra Colli 23

Marina 23

Urbania 22

Atletico Gallo 21

Valdichienti 20

Montefano 20

Biagio Nazzaro 20

Urbino 19

Porto Sant’Elpidio 17

Fabriano Cerreto 17

Grottammare 11

Servigliano 8

