Vis Pesaro, serve tanto carattere: quella di Perugia è la prova del fuoco

Vis Pesaro, serve il carattere: quella di Perugia è la prova del fuoco

PERUGIA - Che impegno per la Vis Pesaro! Una sorta di esame - l'ennesimo - per la squadra di Banchieri chiamata alla verifica Perugia contro una formazione. quella umbra che deve ancora definire la propria identità anche perchè alle spalle del tandem Cesena-Torres poi la classifica è cortissima con Carrarese e Pescara ma non solo loro che sgomitano. Partita importante per la Vis come detto perchè anche nelle zone calde della classifica la battaglia è aspra e anche la politica dei piccoli passi può essere importante. Di certo uscire indenni dal "Curi" vorrebbe dire tanto non solo per la classifica ma anche per il morale.