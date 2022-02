Videx Grottazzolina in finale con il danese volante: Nielsen nella top 5 all-time di Legavolley con 44 punti segnati

GROTTAZZOLINA Per raggiungere un traguardo storico, come la finale della prima edizione della Coppa Italia riservata alla Serie A3, la Videx sceglie una partita che entra di diritto nella gallery dei memorabilia della società grottese. E così, nella semifinale di Montefiascone, prende forma una gara stile all’inferno e ritorno, con la Maury’s Com Cavi che va avanti 2-0, si vede annullare tre match-point nel terzo, di cui due consecutivi e uno corretto dal videocheck dopo il punto vittoria assegnato ai padroni di casa dagli arbitri. Poi subisce la rimonta dei marchigiani e nel tie-break, dopo una girandola di emozioni e di occasioni sfumate da una parte e dall’altra, cede ai vantaggi sotto i colpi di un Nielsen fantascientifico, protagonista di una sfida a distanza titanica con l’olandese Boswinkel. Duello vinto dal danese della Videx, che con i suoi 44 centri entra nella top 5 dei migliori realizzatori all-time di Legavolley – dall’introduzione del Rally Point System - per numero di punti in un’unica gara, eguagliando Raydel Poey, che ne fece altrettanti nel derby di sei anni fa contro Potenza Picena valevole per la pool salvezza di A2.



Finisce 3-2, finisce con Grottazzolina in festa per la conquista della finalissima che si disputerà nella splendida cornice dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, e vedrà la squadra di coach Massimiliano Ortenzi giocarsi la coccarda tricolore contro Prata di Pordenone, che nella parte opposta del tabellone ha espugnato Tricase dopo una sfida altrettanto adrenalinica conclusasi al quinto set, con tanto di match point annullati a Lecce in un concitato quarto set. Appuntamento a domenica 6 marzo alle 14.30 all’Unipol Arena per l’ultimo formidabile atto della Del Monte Coppa Italia di A3, che si disputerà prima della finale di Coppa Italia di Superlega.



