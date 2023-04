Verso Recanatese-Ancona: mercoledì scatta la prevendita. 507 biglietti nel settore ospiti

RECANATI- E' solo lunedì ma siamo già dentro la settimana che porterà all'ultima giornata del campionato di Lega Pro prima di lasciare spazio a playoff e playout. Le Marche guardano alla sfida tra Recanatese e Ancona con i dorici che da settimi in classifica possono addirittura balzare al quinto posto - con una vittoria sarebbero sesti in ogni caso visto lo scontro diretto tra Pontedera e Gubbio che precedono in classifica - sperando in un risultato positivo (un pareggio) che arrivi dalla Toscana. I leopardiani, dal canto loro, sono già salvi e avrebbero addirittura ancora chance di playoff battendo l'Ancona in concomitanza con un miracolo del Montevarchi (già retrocesso) in casa del Rimini.

La prevendita

Da Ancona le richieste sono elevatissime e per il settore ospiti che verrà occupato dai tifosi biancorossi ranno previsti 507 tagliandi che potranno essere acquistati a partire da domani (mercoledì) dalle ore 16 fino alle 19 di sabato 22 aprile. Sarà possibile acquistare i biglietti sia online sul portale VIVATICKET e nei punti aderenti al prezzo di 12 euro più diritti di prevendita (totale 13,50). Per i tifosi di casa o per i semplici appassionati che vorranno gustarsi un derby che promette mille emozioni, sarà possibile acquistare i biglietti seguendo la medesima modalità, logicamente con una variazione di prezzo per quanto concerne ogni singolo settore dello stadio.

Si va verso la vendita libera?

Da quanto trapela, la gara non è stata considerata a rischio dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ciò vuol dire che potrebbe non esserci alcuna limitazione per chi vorrà assistere al match: una scelta che sposa a pieno quelli che sono i veri principi dello sport, non è da escludere quindi che diversi supporter di fede dorica possano sedersi in tribuna e mescolarsi insieme ai sostenitori leopardiani. Ma per questo bisognerà attendere l'ok da parte del Gos.