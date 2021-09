Diretta Verona-Roma, live alle 18: probabili formazioni e dove vederla

Sei su sei. Tre in Europa, tre in Serie A. È lo score della Roma dopo poco meno di un mese di partite ufficiali, un percorso netto che nemmeno nei sogni più arditi di tutti i romanisti e persino del loro condottiero Mourinho era immaginabile. Ok, di grandissimi avversari ancora non se ne son visti: modesto il Trabzonspor, almeno tanto quanto il Cska di Sofia; una Fiorentina ancora in fase di rodaggio sotto la cura Vincenzo Italiano, una Salernitana ancora impreparata alle avversità della serie maggiore ed uno sfortunatissimo e sprecone Sassuolo gli ostacoli non altissimi da scavalcare.

APPROFONDIMENTI SERIE A Roma, Mourinho: «Viña in dubbio, convoco Tripi. Santon?... SPORT Conference League, Roma-Cska Sofia 5-1: la manita dei giallorossi CONFERENCE LEAGUE Roma-Cska Sofia, le foto dell'esordio in Conference League dei...

Ma tant'è, e diciamolo pure, l'anno scorso in queste gare non andava tutto così liscio. Ora l'Hellas Verona, un'altra squadra in difficoltà che in settimana ha anche cambiato allenatore esonerando Di Francesco e mettendo la rosa in mano ad Igor Tudor, pronto a rilanciarla lì dove l'aveva portata Juric nelle scorse due stagioni. Il tutto per la quarta giornata di questa Serie A 2021/2022, che nella Capitale sta regalando, al momento, gioie e sensazioni antiche, che non si respiravano almeno dai tempi di Luciano Spalletti. La arbitrerà Fabio Maresca, della sezione di Napoli, allo Stadio Marcantonio Bentegodi, ore 18. Ecco le probabili formazioni.

SEGUI LA DIRETTA DI HELLAS VERONA-ROMA

Hellas Verona-Roma, le probabili formazioni

Tornerà al 3-5-2 di juriciana memoria Igor Tudor, che affiderà le redini dell'attacco a Lasagna e al cholito Simeone, che con la nuova maglia deve ancora andare in rete per la prima volta. Nel mezzo del folto centrocampo di andranno Honglat, Ilic e il ceco Barak, mentre sulle fasce correranno il capitano Faraoni da una parte e Lazovic dall'altra.

La Roma rispetto alla gara di Conference League contro il Cska Sofia farà invece qualche aggiustamento: in difesa tornerà titolare Ibanez, dopo l'esordio stagione dal 1' di Smalling, finalmente ritrovato da Mourinho. Anche le condizioni di Karsdorp non hanno destato preoccupazioni, quindi sarà ancora regolarmente in campo, mentre sulla destra ancora out l'uruguagio Viña, che lascerà campo a Calafiori, positivo in coppa. A centrocampo torneranno Cristante e Veretout, dopo le prove non convincenti di Diawara e Villar, mentre nei tre sulla trequarti spazio per El Shaarawy al posto di Mkhitaryan, dopo le due reti consecutive realizzate. Davanti Abraham, ancora panchina per Shomurodov.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Honglat, Ilic, Barak, Lazovic; Lasagna, Simeone. All. Igor Tudor

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All. Josè Mourinho

Dove vederla in tv e streaming

Hellas Verona-Roma è un'esclusiva Dazn, quindi sarà visibile sul sito ufficiale da desktop, oppure sull'app ufficiale da tutti i device mobili (smartphone, tablet, ecc.). In più, su tutte le smart tv è possibile scaricare la medesima applicazione per fruire della partita comodamente dal proprio divano.

Ultimo aggiornamento: 13:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA