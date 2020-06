Verona-Napoli ore 19,30 Diretta le formazioni ufficiali: torna Allan, nel tridente c'è Milik

La sfida tra Verona e Napoli apre, insieme a SPAL- Cagliari, il programma del martedì in questa 27esima giornata di serie A. Gli scaligeri hanno recuperato sabato scorso la sfida casalinga proprio contro i sardi, conquistando 3 punti che hanno permesso loro di volare al settimo posto in graduatoria a -1 proprio dagli avversari di questa sera, freschi vincitori della Coppa Italia dopo l'emozionante finale della scorsa settimana in occasione della quale hanno sconfitto la Juventus ai rigori.

SEGUI LA DIRETTA

FORMAZIONI:

HELLAS VERONA (3-4-2-1):Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. ALL.: Juric.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Allan; Politano, Milik, Insigne​. ALL.: Gattuso.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

Sono 26 i precedenti giocati a Verona tra le due compagini in Serie A, con un bilancio sorprendentemente a favore dei padroni di casa, che guidano con 10 vittorie a 9, mentre i pareggi sono 7. E' proprio il nulla di fatto il risultato che manca da più tempo, 1-1 nel 1988 con la prestigiosa firma di Maradona per gli ospiti prima del pareggio di Galia per i veneti.

Guarda la classifica

Ultimo aggiornamento: 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA