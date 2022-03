Live Verona-Napoli 1-2: gran traversa di Mario Rui!

Il Napoli va a Verona per ritrovare la vittoria dopo aver perso lo scontro diretto con il Milan allo stadio Maradona. Ma il Bentegodi è stadio complicato, con i padroni di casa davvero difficili da battere e un pubblico sempre ostile.

A sorpresa Spalletti ridisegna il Napoli col centrocampo a tre: il vertice basso è Lobotka, ai suoi lati Anguissa e Fabian Ruiz. È il solito Osimhen però a sbloccare il match: sul cross di Politano dalla destra al 14’ del primo tempo, Victor stacca imperioso in mezzo all'area e incorna alle spalle di Montipò. Ci prova anche Fabian Ruiz, due volte in tre minuti, il primo tiro viene murato da Gunter e il secondo disinnescato dal portiere.

APPROFONDIMENTI IL CASO Lo striscione con le coordinate per bombardare Napoli firmato dai...

Al 37’ Depaoli si ferma per un problema muscolare, al suo posto entra Bessa con Tameze che si sposta sulla fascia per contenere le sgroppate di Di Lorenzo. L'occasione migliore, però, capita ancora sui piedi di Fabian Ruiz che 37’ si invola in contropiede, entra in area, sterza sul destro ma non trova la porta da posizione favorevolissima. Il primo tempo finisce così col Napoli avanti 1-0.

Nella ripresa il Verona parte forte e prova a mettere pressioni agli azzurri ma la difesa di Spalletti regge bene e Ospina (che rischia anche un infortunio) non deve sporcarsi i guantoni. Dopo un'ora di gioco Spalletti cambia gli esterni e concede minuti a Elmas e Insigne. La mossa paga subito perché al 71’ il Napoli raddoppia: Di Lorenzo scatta sulla destra e mette al centro rasoterra per Osimhen che non può sbagliare.

Ma il Verona, si sa, è un avversario duro a morire e al 77’ dimezza le distanze con un gran colpo di testa di Faraoni che va a chiudere a centro area su cross di Tameze dalla sinistra. Da quinto a quinto, è il manuale del calcio di Tudor. Il Napoli sembra alle corde ma Ceccherini impacchetta un bel regalo per Insigne & Co. e si fa espellere per doppia ammonizione rimediando un inutile cartellino giallo a centrocampo.

Si aprono praterie per gli azzurri, Montipò salva su Elmas, poi Mario Rui prende in pieno l'incrocio dei pali con una sassata di destro da fuori area. Entrano anche Zielinski e Petagna.

Verona (3-4-2-1)

96 Montipò; 31 Sutalo, 21 Gunter, 17 Ceccherini; 5 Faraoni, 61 Tameze, 14 Ilic, 29 Depaoli; 7 Barak, 10 Caprari, 99 Simeone.

A disposizione: 22 Berardi, 12 Chiesa, 16 Casale, 18 Cancellieri, 24 Bessa, 32 Flakus, 42 Coppola, 63 Turra, 78 Hongla, 88 Praszelik, 97 Terracciano. All. Tudor.

Napoli (4-3-3)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 33 Rrahmani, 6 Mario Rui; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 8 Fabian Ruiz; 21 Politano, 9 Osimhen, 11 Lozano.

A disposizione: 12 Marfella, 1 Idasiak, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 14 Mertens, 20 Zielinski, 31 Ghoulam, 24 Insigne, 33 Ounas, 37 Petagna, 59 Zanoli. All. Spalletti.

Arbitro: Doveri di Roma.

Ultimo aggiornamento: 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA