l Verona ha battuto il Napoli 3-1 nella 19/a e ultima giornata del girone di andata della Serie A.

La partita nemmeno inizia che Lozano s'invola verso la rete e segna un gol da record dopo 10 secondi. Gli azzurri si caricano e continuano ad attaccare, Verona in stato confusionale. Silvestri salva gli scaligeri da un possibile 2-0 di Demme. Eppure come spesso capita al primo vero tentativo degli avversari si becca il gol: al 34' Dimarco riscatta l'errore con un gol, lasciato colpevolmente solo in area. Meret salva subito dopo, la difesa soffe oltre misura.

Secondo tempo, nessun cambio. Il Napoli prova a fare la partita ma i padroni di casa sono tosti. C'è bisogno di Mertens, che si scalda ed entra. Ma è il Verona a passare in vantaggio con Barack che buca la difesa e segna al 60'. Entrano anche Politano e il redivivo Osimhen. Nulla da fare. E al 79' l'obiettivo Zaccagni affonda gli azzurri.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. A disposizione: Contini, Ospina, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Mertens, Llorente, Politano, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Lobotka All.: Gennaro Gattuso

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Günter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilić, Lazović; Barák, Zaccagni; Kalinić. A disposizione: Berardi, Pandur, Lovato, Salcedo, Di Carmine, Udogie, Çetin, Ceccherini, Magnani, Bessa, Danzi, Colley All.: Ivan Jurić

