Diretta Hellas Verona-Milan, le formazioni ufficiali: Giroud guida l'attacco rossonero, Tudor con il tridente

La lotta Scudetto per il Milan passa da Verona. Dopo la vittoria dell'Inter nell'anticipo del venerdì con l'Empoli, i rossoneri proveranno a riprendersi la vetta della classifica al Bentegodi. Dall'altra parte ci sarà però un Hellas in gran forma, reduce da 7 punti nelle ultime tre partite, e per niente rassegnato a fare da sparring partner dei rossoneri.

APPROFONDIMENTI SERIE A Milan, evitare la Fatal Verona. Pioli: «Ci servono sette punti... SERIE A Inter-Empoli 4-2: i nerazzurri in rimonta conquistano la vetta della... LA POLEMICA Arbitri, Gasperini come Mourinho: «Parlare di malafede sembra... I VOTI Milan-Fiorentina, le pagelle: Rafael Leao (7) è ancora... SERIE A Milan, la gioia di Leao dopo il gol alla Fiorentina

SEGUI QUI LA DIRETTA

Hellas Verona-Milan, formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilić, Lazović; Barák, Caprari; Simeone. A disp.: Berardi, Boseggia, Chiesa; Depaoli, Frabotta, Retsos, Šutalo; Hongla, Praszelik, Veloso; Cancellieri, Lasagna. All.: Tudor.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunić; Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Romagnoli; Bakayoko, Bennacer, Díaz, Messias; Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.

Dove vedere Verona-Milan in tv

La partita tra Verona e Milan sarà visibile in diretta ed esclusiva su Dazn. In streaming la partita sarà visibile sulla piattaforma Dazn.

Ultimo aggiornamento: 20:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA