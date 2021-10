Diretta Verona-Lazio ore 15: probabili formazioni e dove vederla in tv

Occhio al contatore. Sarri non vuole cali tensione e neanche black out, come quelli di Bologna. La Lazio deve tenere alta l'attenzione, il problema è psicologico e a Verona il test sarà freudiano oltre che tattico/agonistico. Dopo il pareggio in Europa League e dopo il successo in campionato contro l'Inter, i capitolini affrontano un avversario complicato soprattutto per gamba e motivazioni

Segui Verona-Lazio in diretta

Verona-Lazio, le probabili formazioni



VERONA (‪3-4-1-2‬): 96 Montipò; 17 Ceccherini, 16 Casale, 21 Gunter; 5 Faraoni, 14 Ilic, 4 Veloso, 8 Lazovic; 7 Barak; 10 Caprari, 9 Kalinic. All. Tudor

LAZIO (4-3-3): 25 Reina; 77 Marusic, 4 Patric, 26 Radu, 23 Hysaj; 21 Milinkovic, 6 Leiva, 88 Basic; 9 Pedro, 17 Immobile, 7 Felipe Anderson. All. Sarri



Arbitro: Piccinini.

Var Pairetto, AVar Cecconi

Dove vederla in tv e diretta streaming



La gara delle 15 di domenica 24 tra Verona e Lazio al Bentegodi sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn. Per potersi godere la gara, sarà necessario scaricare l'app della piattaforma di streaming su smart tv compatibili, utilizzare console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oppure dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. O ancora, tramite il TIMVISION Box. La cronaca testuale sarà invece disponibile sul sito del Messaggero.it.

