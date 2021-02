Verona-Juventus 1-1, la diretta: Barak anticipa di testa Alex Sandro e pareggia

Mai banale il match del Bentegodi tra Verona e Juventus. Lo scorso anno Juric impartì una piccola lezione di calcio a Sarri, nonostante un grande gol di Cr7. All'andata finì 1-1: gli scaligeri, noni in classifica a 34 punti, nel turno precedente hanno pareggiato 2-2 a Genoa facendosi riprendere negli ultimi secondi. I bianconeri, invece, hanno superato agevolmente il Crotone per 3-0 salendo al terzo posto in classifica che consente loro di riprendere la lotta al titolo. Juric ritrova Dimarco, Pirlo sceglie il 3-5-2 con Alex Sandro centrale sinistro in difesa. Sulle fasce Chiesa e Bernardeschi.

SEGUI LA CRONACA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Sturaro, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

Ultimo aggiornamento: 22:25

