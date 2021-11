Venezia-Inter in diretta LIVE alle 20:45. Probabili formazioni e dove vederla in tv

Tra indisponibili e ripensamente vari, Simone Inzaghi si presenta al Pier Luigi Penzo di Venezia per l'anticipo del sabato sera contro i padroni di casa (che hanno dato del filo da torcere alla Roma) di Paolo Zanetti con Edin Dzeko e Joaquin Correa a guidare l'attacco. Ma non è l'unica novità nella formazione dell'Inter, che stasera proverà in tutti i modi ad accorciare ancora di più le distanze dalle prime della classe, Napoli e Milan.

APPROFONDIMENTI CASO PLUSVALENZE La Juve e le plusvalenze, cosa rischia ora il club: scenari e... LONDRA Del Piero, Conte e Paratici insieme al centro sportivo del Tottenham:...

SEGUI LA DIRETTA DI VENEZIA-INTER

Venezia-Inter, le probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): 88 Romero; 7 Mazzocchi, 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 55 Haps; 44 Amapdu, 5 Vacca, 27 Busio; 10 Aramu, 77 Okereke, 17 Johnsen. All. Zanetti

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 19 Correa. All. Inzaghi

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita tra Venezia e Inter, in scena allo stadio Penzo sabato 27 novembre alle ore 20:45, sarà visibile sia su Dazn, sia su Sky. I canali di riferimento: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite), e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma inglese, ma anche su SkyGo.

Ultimo aggiornamento: 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA