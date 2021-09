Claudia Rossi mondiale nel doppio misto offshore con D'Alì a Venezia

VENEZIA - Claudia Rossi, 28 anni, anconetana, si è aggiudicata, nella Laguna di Venezia “il Double Mixed Offshore World Championship”, il campionato mondiale di vela d’altura in coppia misto, che ha visto competere i dieci migliori equipaggi della vela d’altura internazionale. Le regate, inserite nella manifestazione Nastro Rosa Tour. Il Giro d’Italia in barca a vela, si sono disputate a bordo dei Figaro 3, la classe di imbarcazioni monoscafo a foil, e si sono svolte in tre tappe (Brindisi – Bari, Bari – Ravenna, Ravenna – Venezia). Claudia Rossi in coppia con Pietro D’Alì, dopo aver chiuso le prime due regate in quarta e seconda posizione, si è aggiudicata la tappa conclusiva aggiudicandosi il titolo mondiale. «E’ stato un campionato molto complicato, che voglio dedicare a mia nonna Francesca, da poco scomparsa, - afferma, raggiante, Claudia al termine della gara -. Io e Pietro non avevamo mai navigato insieme e soprattutto abbiamo impiegato qualche giorno per entrare in confidenza con la barca.Il Figaro 3 è difficile da portare ma molto divertente. Navigare con i foil non è semplice, bisogna trovare le condizioni giuste, perché possano essere di aiuto»

