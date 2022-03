Varriale capitalizza il punto: «Sono convinto che questo Fano valga molto più della salvezza diretta»

FANO «Per me la Samb è la squadra più forte che abbiamo incontrato dacché sono arrivato a Fano. Noi però avremmo pure potuto vincerla la partita con loro, come anche perderla. Con quel pirotecnico secondo tempo poteva finire con qualsiasi risultato». Parole e musica del ventitreenne attaccante granata Antonio Varriale, che domenica, con il suo ingresso, ha contribuito a far cambiare marcia in campo agli uomini di mister Catalano, com’era accaduto col Castelnuovo e pure in altre partite in cui era subentrato. «Ognuno di noi le vorrebbe giocare tutte dall’inizio alla fine - commenta ancora l’arrembante esterno offensivo napoletano - Queste però sono scelte di competenza dell’allenatore e non sto a sindacarle, cercando invece di farmi trovare pronto a dare il mio contributo nel momento in cui mi chiama in causa. Mi fa piacere ancor di più se poi riesco appunto ad aiutare la squadra. Ultimamente è proprio una nostra tendenza quella di venir fuori nella ripresa dopo dei primi tempi sottotono. Sembra che ci scatti qualcosa dentro, quando siamo con l’acqua alla gola e vediamo che il cronometro scorre inesorabilmente. Forse è un problema di testa, che dobbiamo senza meno superare per aumentare la nostra presenza dentro la partita. Questo ci può far compiere il salto di qualità, perché sono convinto che le qualità non ci manchino e che questo gruppo, che è molto unito, valga molto più della salvezza diretta che adesso stiamo inseguendo».

