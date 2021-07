Varato il calendario: esordio della Lube il 10 ottobre a Padova, ultima giornata a Perugia

CIVITANOVA - La Lega Pallavolo Serie A ha presentato in diretta streaming il calendario della 77ª edizione del campionato di SuperLega Credem Banca. Il cammino della Lube Civitanova in regular season inizierà il 10 ottobre 2021 a Padova e terminerà il 20 marzo 2022 a Perugia con il big match contro la Safety. Quattro i turni infrasettimanali previsti (3 novembre, 8 dicembre e 29 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022) due i riposi (12 dicembre 2021 e 13 marzo 2022) e tre le soste (24 ottobre 2021, 2 e 23 gennaio 2022). Contestualmente sono state ufficializzate anche le date della Del Monte Coppa Italia 2021/22: i quarti sono fissati per il 2 gennaio 2022 e le final four per il 22/23 gennaio 2022.

