L'Italvolley femminile di Mazzanti sogna la finale: a Bruxelles azzurre in campo contro la Turchia (2-1) - SEGUI LA DIRETTA

BRUXELLES- L'Italvolley femminile guidata dal Ct fanese Davide Mazzanti sogna l'ennesima finale agli Europei 2023 di pallavolo. Le azzurre, di scena oggi (1 settembre) alle 17 al Paleis 12 di Bruxelles, affronteranno la Turchia per cercare di strappare un pass per l'ultimo atto della competizione.

Primo Set

Scontro in equilibrio, la Turchia prova l'allungo (12-10). Mazzanti chiama il time-out. Si cerca di disinnescare Vargas in battuta e schiacciata. Enogu è un fattore quando si alza dalla panchina: due missili e via. Poi Pietrini. L'Italia mette la freccia, sorpassa e va sul +2 (18-16). Il muro di Anna Danesi lancia le azzurre, per la prima volta, sul +3. Daniele Santarelli, 42 anni, di Foligno, allenatore italiano delle turche, suona la carica nel time-out. Bella la sfida a distanza, dalle panchine, con Davide Mazzanti. Egonu ace, dopo un fallo a rete, spingono l'Italia sul 22-17. Vargas murata da Danesi: set point (24-18), Antropova lo autografa con una bordata (25-18). Ottima Italia, gran lavoro di squadra, Vargas limitata, Enogu micidiale.

Secondo Set

Secondo set ancora in equilibrio. La Turchia trova il 6-3 complice con una murata su Lubian. Mazzati è elettrico: «Serve lucidità, tanto dobbiamo fare a cazzotti tutta la partita». Karakurt sale di tono: 7-3. Torna in campo Paola Enogu ma la Turchia continua (8-3) e ricontinua (9-3). All'Italia serve una scossa. Egonu timbra il 9-4 ma pesta la linea di fondo campo e dal -5 si passa al -6. Minibreak di Lubian (11-7). Giallo per Karakurt che provoca il pubblico. L'Italia resta attaccata alla partita anche grazie ad alcuni errori alla battuta delle turche (13-10) e ad una chirurgica Danesi al muro. Karakurt, però, non ci dà tregua: 17-12.

Terzo Set

Block Touch su Egonu: per una questione di millimetri si va sul 21-16 per la Turchia. Sull'orlo del precipizio l'Italia reagisce: 22-19. Egonu, morbida, dà ancora ossigeno (23-20). Poi Lubian, su battuta di Enogu, trova il 23-21. Italia di nuovo in corsa. Ancora Egonu in battuta: 23-22. Nulla da fare, l'Italia annulla un set-point, accarezza il 24 pari ma Pietrini viene murata. L'Italia perde il suo primo set dall'inizio dell'Europeo (25-23).

Ancora equilibrio, come all'alba del primo e secondo set (3-3). Super difesa di Danesi, Pietrini in pipe (5-3). L'Italia trascinata da Egonu trova il +4 (11-7). Murata Vargas, Danesi ha capito la chiave del match (14-8). L'Italia costruisce un muro ad hoc su Vargas e Karakurt: 20-10 (con Sylla e Lubian). Pietrini, con una toccata del muro, rimbra il 23-12. Il 25-12 arriva con l'errore in battuta delle turche (25-15). Poderosa risposta azzurra.

Quarto Set

Come un film già visto. Inizio in equilibrio (4-3), Egonu griffa il 5-3. La Turchi prova a rifarci paura: 5-6 con un break rognoso. Mazzanti spezza il ritmo richiamando le sue ragazze. Poche parole, chiare: «Momento giusto e pallonate»

SEGUI LA DIRETTA: informazioni-partita

Dove vedere la sfida

La sfida visibile in diretta TV su Rai 2 e Sky Sport.