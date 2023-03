Megabox Vallefoglia fino all'ultimo tie break: vince contro Perugia trascinata da ​Kosheleva, Mancini e Drews

PERUGIA - Successo al tie break per la Megabox Vallefoglia, che batte Perugia al termine di un’autentica maratona. Al “Pala Barton” va in scena un match senza esclusione di colpi, con le biancoverdi trascinate dal trio Kosheleva, Mancini e Drews.

LA CRONACA

L’avvio di gara è sul filo dell’equilibrio, con le due squadre che ribattono colpo su colpo. La Megabox mette la testa avanti, ma il primo break è di marca perugina che con Galkowska sale sull’11-7. La reazione biancoverde è affidata a Drews e Mancini che firmano il contro-sorpasso (13-14) che rimette tutto in gioco: le formazioni si affrontano a viso aperto, arrivando appaiate agli scambi finali. Vallefoglia annulla due set point, ma sul terzo capitola sul 27-25. Nel secondo set la Megabox si lascia subito alle spalle la delusione del parziale precedente, prendendo il comando delle operazioni con Kosheleva sugli scudi. L’attacco ed il servizio ospite funzionano a meraviglia, con le biancoverdi che prendono velocemente il largo fino al 13-19. Questa volta Perugia non ha la forza di rialzarsi ed in un amen si torna in parità (21-25).

Vallefoglia parte forte anche nel terzo set, trascinata da Mancini, Drews e Aleksic che siglano il 6-10. La Megabox è brava nel controllare i tentativi di rimonta locali guidati da Guerra e Gardini, mettendo in mostra una difesa di primo livello. Perugia, però, non molla e torna a contatto sino al 21 pari che infiamma il Palazzetto: l’inerzia appare cambiata, ma la Megabox mantiene nervi saldi e con Kosheleva trova il 23-25 che vale il vantaggio. Nel quarto set Perugia riorganizza le idee, tornando a martellare in attacco. Vallefoglia prova a tenere botta in ricezione ma le umbre scappano via nel punteggio toccando il +4. Kosheleva cerca di guidare la rimonta ospite, ma le solite Galkowska e Gardini spingono le padrone di casa sul 23-14 con un maxi-parziale. Vallefoglia tira i remi in barca, con Perugia che amministra il vantaggio e trascina il match al tie break (25-17). Nel quinto e decisivo set, con il vento in poppa, le padrone di casa giocano sulle ali dell’entusiasmo, ma Vallefoglia non molla di un centimetro: Kosheleva e Drews sono le ultime a mollare e piazzano il break che vale rimonta e sorpasso definitivo. La Megabox non si volta più indietro e vince sul 13-15.

IL TABELLINO

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 2-3

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Provaroni, Lazic 4, Nwakalor 8, Garcia, Galic, Guerra 12, Armini, Santos 6, Rumori, Galkowska 22, Gardini 20, Polder 8, Avenia. All. Bertini

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Piani 4, Furlan, Ioni, Kosheleva 18, Berti, Barbero, Hancock 5, Mancini 16, Papa 4, Aleksic 11, Sirressi, D’Odorico 7, Drews 19, Castellanos. All. Mafrici

ARBITRO: Giardini, Verrascina

PARZIALI: 27-25, 21-25, 23-25, 25-17, 13-15

NOTE – Ace: 5; 4. Punti attacco: 58; 66. Muri: 17; 14