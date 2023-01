VALLEFOGLIA Si allenano con la squadra da martedì e si preparano al debutto, forse già domenica a Cuneo per la prima giornata del girone di ritorno. Andrea Carrie Drews, Raquel Lazaros Castellanos ed Eleonora Furlan sono i tre nuovi acquisti della Megabox Vallefoglia, finalmente ufficializzati. Ieri mattina a Pesaro, in Comune, le nuove biancoverdi sono state accolte da società e istituzioni. La campionessa olimpica Drews è una opposta di 193 cm, è nata a Elkhart, nell’Indiana, il 25 dicembre 1993. Nel 2016 va a giocare a Porto Rico. È già stata in Italia, nel 2017-18 era in forza alla neopromossa in Sab Legnano, in A1 e a metà stagione si è trasferita a Casalmaggiore. È passata per la Turchia, dal 2019-20 era in Giappone. Fa il suo esordio con la Nazionale Usa nel 2017.

«Torno in Italia dopo diverso tempo, con più anni sulle spalle e maggiore esperienza pallavolistica – le parole di Drews -. Sono entusiasta di lavorare sodo per provare, non solo a me stessa, che posso essere competitiva in ogni campionato. Come giocatrice straniera mi sento molto orgogliosa di giocare nella Lega italiana, secondo me una delle migliori al mondo. Qui ogni squadra deve dare il massimo per vincere e la classifica può cambiare spesso. Mi sento pronta a dare il mio contributo alle ambizioni della Megabox».

Raquel Lazaros Castellanos, palleggiatrice di 181 cm, è nata a Malaga e ieri ha compiuto 22 anni. Ha vinto due ori consecutivi e quattro medaglie d’argento nei campionati giovanili per club. Nel 2017 arriva la convocazione dalla Nazionale maggiore della Spagna con la quale ha giocato otto partite ai Campionati Europei. Successivamente si trasferisce negli States per giocare in Ncaa. «Giocare nel campionato italiano è la realizzazione di un desiderio che ho da quando avevo 14 anni – sostiene l’alzatrice -. Sono pronta ad allenarmi e a lavorare sodo. Quando mi allenavo negli Stati Uniti, Micha (Hancock, ndr) è stata per me come una musa ispiratrice. Adesso posso imparare direttamente da lei. Non potevo scegliere squadra migliore di Vallefoglia, per esordire nel campionato più forte del mondo». Eleonora Furlan, centrale di 188 cm, è nata a Ponte di Piave il 10 marzo 1995. Nel 2014-15 è all’Imoco Conegliano, poi passa a Rovigo in A2 e ancora Legnano, Marsala e Trentino Rosa. All’inizio di questa stagione è richiamata a Conegliano dove si aggiudica la Supercoppa italiana e il campionato mondiale per club. Nel suo palmares c’è anche l’argento nel Campionato Europeo 2011 Under 18. «Arrivare a Vallefoglia e decidere di cambiare in maniera abbastanza veloce è stato possibile grazie anche alla conoscenza dello staff e del tessuto societario, valido e solido. Conosco diverse ragazze che già sono parte della squadra. Lasciare Conegliano non è stato facile, soprattutto a livello emotivo, però sentivo la necessità di avere più spazio, con allenamenti e tempi di lavoro meno serrati. Sono molto motivata a fare bene nel girone di ritorno e spero di mettere a frutto nel migliore dei modi l’esperienza maturata a Conegliano», osserva Furlan.