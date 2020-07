Valentino Rossi: «Io con Yamaha Petronas dal 2021? Direi di sì, ma non ho ancora firmato»

Valentino Rossi, intervistato da SkySport, ha aperto uno spiraglio importante sul suo futuro in MotoGp, al termine della giornata di test a Jerez de la Frontera. Al termine della stagione che inizia nel fine settimana in Spagna Rossi lascerà il team Yamaha ufficiale, ma è atteso da una M1 della squadra con base in Malesia. «Al 99% dal 2021 sarà ancora in pista e correrò con la Yamaha Petronas. Ho voglia di continuare e stiamo parlando, anche se non è vero che ho già firmato. Anzi siamo ancora lontani dalla firma». Ultimo aggiornamento: 16 Luglio, 02:35

