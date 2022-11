Tavullia, che weekend: apre il nuovo maxi store di Valentino Rossi progettato da Marco Morosini e poi la due giorni de La 100 Km dei Campioni: ecco chi corre

TAVULLIA - Inaugura dopo un atteso restyling lo Store Ufficiale Vr46. La base è sempre quella: Tavullia, in via Cesare Battisti 5, epicentro del quartier generale di Valentino Rossi. Il nuovo negozio è stato progettato da Marco Morosini (mister Brandina, tra le altre cose) e si sviluppa su una superficie di 400 metri quadri dipinti di nero e giallo. Insomma, sarà molto diverso da quello precedente.

Sarà un weekend lungo: venerdì e sabato (25 e 26 novembre) si svolgerà al Ranch La 100 Km dei Campioni. L'annuncio l'ha dato, con un video sui suoi canali social, lo stesso padrone di casa: Valentino Rossi.

Grandi firme per la 100 Km dei Campioni

Grandi firme a La 100 Km dei Campioni che segna, come sempre, da 8 anni a questa parte, la fine della stagione agonistica. L'ospite campionissimo, quest'anno, sarà un ragazzo di casa Academy Vr46: Pecco Bagnaia. Con lui anche Alex Rins, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso. Sui social, un secondo dopo l'annuncio, è partito il tormentone: "Ma come si fa ad entrare al Ranch per vedere la gara?". Semplice: conoscere Valentino Rossi. Altrimenti - a meno di sorprese - all'ingresso le porte resteranno sbarrate (con un discreto servizio di controllo annesso). Come negli anni passati, un mese dopo Sky dovrebbe mandare in onda uno speciale.