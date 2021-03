Valentina Vezzali sottosegretaria allo Sport: la nomina in Cdm

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende, alla nomina di Valentina Vezzali nuova sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport.

Sei ori olimpici, 16 mondiali, 13 europei, portabandiera ai Giochi olimpici di Londra 2012 e l'impegno in politica da parlamentare con Scelta Civica di Mario Monti. È il biglietto da visita di Valentina Vezzali. Nata e cresciuta a Jesi, nelle Marche, la Vezzali ha scritto la storia della scherma italiana partecipando a 5 Olimpiadi, il primo oro ai Giochi di Atlanta 1996 per chiudere, sempre sul gradino più alto del podio, con un oro a squadra a Londra nel 2012. Dal 1999 in forza al gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, nel 2016 è entrata nella Walk of Fame dello sport italiano. Finita la carriera agonistica, Vezzali nel 2013 si è presentata alle elezioni politiche venendo eletta alla Camera con Scelta Civica. Come parlamentare ha fatto parte della Commissione cultura, scienza e istruzione.

