Valencia, ai mondiali di ritmica Sofia Raffaeli conquista l'argento al cerchio. Cerca l'oro alla palla

VALENCIA - Medaglia d'argento per la fabrianese Sofia Raffaeli ai mondiali di ritmica in corso a Valencia. La ginnasta marchigiana si è dovuta accontentare del secondo posto nella specialità cerchio: la medaglia d'oro nè andata alla tedesca Daria Varfolomeev e il bronzo all'ungherese Fanni Pigniczki.

Sofia Raffaeli, campionessa del mondo in carica di ginnastica ritmica e vincitrice lo scorso mese di luglio della World Cup 2023, è in finale nella specialità palla, attualmente in corso.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++