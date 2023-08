Sofia Raffaeli, avanti tutta: adesso le sfide con clavette e nastro

VALENCIA - Ancora protagonista e ancora tra le grandi. Caccia alle medaglie che non è finita anche se la tedesca Varfolomeev ha strappato a Sofia Raffaeli il titolo mondiale nelle specialità palla e cerchio.

E oggi tocca a clavette e nastro: dalle ore 21 le finali con i due attrezzi. Stasera, oltre ai titoli individuali, si stabiliranno anche quali ginnaste staccheranno il pass per i giochi olimpici di Parigi 2024 che vede Sofia Raffaeli già qualificata, e per l’accesso alla finale All-around di sabato per le prime 18 classificate.