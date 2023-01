Valencia, Rino Gattuso non è più l'allenatore: «Separazione consensuale»

​È finita l'avventura in Liga di Rino Gattuso. Dopo la sconfitta di ieri 1-0 in casa del Valladolid, l'ex allenatore di Milan e Napoli lascia il Valencia, che ha comunicato la scelta - condivisa tra tecnico e club - dovuta ai risultati deficitari delle ultime settimane. Per il Valencia quella di ieri è stata la terza sconfitta nelle ultime quattro partite e la zona retrocessione è distante soltanto due punti. La separazione è consensuale.

Lo sfogo di Gattuso contro un giornalista

Già due giorni fa, nella conferenza stampa pre partita, Gattuso era apparso visibilmente nervoso e aveva risposto male ad un giornalista spagnolo che gli aveva chiesto il motivo del suo cattivo umore: «Tu hai mai giocato a calcio? - ha detto - Io ho 45 anni, faccio l’allenatore da 10 anni e ho giocato per 20 anni. Sono 30 anni che sono nel calcio e secondo te devo venire in conferenza stampa sorridente e felice dopo una prestazione come quella di ieri (contro l’Athletic Bilbao, ndr)? Ho una faccia di m... perché ho perso 3-1 un quarto di finale!».