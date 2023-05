FANO «Quando faccio male all’esordio, poi di solito le cose invece vanno bene». Lo aveva dichiarato in tempi non sospetti Gianluca Urbinati, tra i principali protagonisti della grande cavalcata che ha spinto l’Alma dalle soglie della zona playout alla finale playoff di domani a Senigallia con la Vigor. In effetti, quell’8 gennaio, al suo ritorno in granata in uscita dalla Pistoiese, il non ancora 36enne centrocampista marottese balbettò un po’ affondando col resto della squadra nello 0-2 col Team Nuova Florida.

Di lì in avanti l’ex pilastro della Fermana non ha però mai deluso, aggiungendo alle sue convincenti prestazioni il gol che domenica scorsa ha sbloccato lo 0-0 nella semifinale di Roma col Trastevere ed il caparbio recupero che al 95’ ha originato l’azione sfociata nella splendida rete della vittoria di Giuseppe Serges. «L’aspettavo da un po’ il gol, perché sono abituato a segnarne qualcuno ed in questa stagione ancora non era arrivato – racconta il diretto interessato -. Più che altro però sono contento di aver dato il mio contributo per una qualificazione che reputo meritata, per quello che ha dimostrato nel girone di ritorno un gruppo eccezionale che mi ha subito accolto come uno della famiglia. Personalmente la gioia è tanta, considerando il valore che ha questa maglia per me».



L’orgoglio



«Ritengo anche che questa finale debba essere motivo d’orgoglio per l’intero calcio marchigiano, che verrà rappresentato da due squadre forti che sono anche espressioni di società che hanno lavorato molto bene a livello giovanile. Non è un caso che ci siano diversi prodotti dei rispettivi vivai nelle formazioni che si affronteranno domenica, come non lo è l’approdo alla fase nazionale delle Juniores di Alma e Vigor». Urbinati non c’era nel 3-0 per i vigorini al Bianchelli, essendo appunto a Pistoia, ma era in campo il 2 aprile scorso nello 0-1 del Mancini del return match. Ha visto insomma coi suoi occhi che cornice di pubblico può richiamare questo duello, destinato a gremire di nuovo gli spalti dello stadio senigalliese adesso che appare scongiurato il rischio rinvio per maltempo. «Giocare partite del genere davanti a degli spalti pieni ti dà una carica in più – commenta lo stesso Urbinati -. Spero che in campo sia una sfida avvincente ma corretta, mentre fuori mi auguro che sia uno spettacolo di tifo entro i limiti di una sana rivalità sportiva. So che i nostri tifosi saranno numerosi e tutti noi vorremmo regalargli una vittoria, perché davvero non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno seguendoci ovunque con grande passione. E poi ci teniamo a regalare una gioia al presidente Russo, perché si è impegnato a fondo per rilanciare l’Alma e lo abbiamo sempre sentito vicino anche quando non era fisicamente tra di noi. Se lo merita e mi preme sottolinearlo, perché nel calcio di oggi è tutt’altro che scontato. Domenica lo aspettiamo e getteremo anche il cuore oltre l’ostacolo, pur di far felice lui e la nostra gente».



Botteghino ospiti chiuso



Si ricorda che i biglietti per il settore ospiti saranno acquistabili solo fino a stasera, presso Bar Giolla, Prodi Sport, Polvere di Caffè, palestra MiVida e stazione di servizio Q8, al costo di euro 11,50.