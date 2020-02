Urbania-Castelfidardo e Anconitana-Vigor Senigallia: una domenica da brividi

ANCONA - Colpo del Fossombrone a Colli del Tronto e pareggio tra Sassoferrato Genga e Valdichienti negli anticipi di ieri per un torneo di Eccellenza che oggi vivrà una giornata palpitante con la capolista Castelfidardo impegnata nel sempre difficile campo di Urbania mentre l'Anconitana al Del Conero sfiderà la Vigor Senigallia in un derby che offre sempre sensazioni speciali. Da seguire anche l'impegno tutt'altro che facile dell'Azzurra Gallo Colbordolo impegnato sul campo del Marina.





​23ª giornata: Azzurra Colli-Fossombrone 1-2; Sassoferrato Genga-Valdichienti 1-1; Anconitana-Vigor Senigallia; Atletico Alma-Fabriano Cerreto, Grottammare-Porto d’Ascol; Marina-Atletico Gallo; Servigliano Lorese-Montefano; Urbania-Castelfidardo.



Classifica: Castelfidardo 41, Anconitana 39, Atletico Gallo 38, Fossombrone 36, Montefano 35, Porto d’Ascoli 34, Vigor Senigallia 32, Urbania, Valdichienti 31, Marina 30, Atletico Alma 27, Azzurra Colli 24, Fabriano Cerreto 23, Grottammare 21, Servigliano 19, Sassoferrato Genga 16.



*** Fossombrone, Valdichienti, Sassoferrato Genga e Valdichienti una partita in più.





© RIPRODUZIONE RISERVATA