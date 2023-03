Un "marchigiano" alla corte di Mourinho: Alessandro Bolzan (figlio di Dario) aggregato alla Roma

FERMO- Un "marchigiano", molto più che d'adozione, alla corte della Roma e di Josè Mourinho. Si tratta di Alessandro Bolzan, classe 2005 nato a Montevarchi ma cresciuto nel settore giovanile dell'AFC Fermo e figlio di Ruben Dario (ex calciatore e attuale allenatore del Valdichienti Ponte), aggregato da qualche giorno alla prima squadra. I capitolini, domenica alle 18, saranno impegnati all'Olimpico contro la Sampdoria.

Il post dell'AFC Fermo

Grande soddisfazione da parte della sua ex società marchigiana che ha voluto omaggiarlo con un post: "Aria euforica in casa biancoazzurra. Nella giornata di ieri il canterano Alessandro Bolzan, insieme ad altri suoi compagni della Primavera, ha svolto un allenamento alla corte di José Mourinho. Grande soddisfazione tra i suoi ex allenatori e compagni di squadra. Un grande in bocca al lupo da parte di tutta la famiglia biancoazzurra".