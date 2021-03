Ecco l'ultimo rinforzo dell'Ascoli che ha segnato un gol in Europa League e anche alla Juve

ASCOLI - Scocca l’ora di Fabrizio Cacciatore: l’ex Cagliari è il rinforzo per la difesa dell'Ascoli. Mancavano solo gli ultimi dettagli, ovvero che il contratto venisse depositato in Lega, l’accordo tra le parti c’era da quando a gennaio il giocatore ha iniziato ad allenarsi al Picchio Village.

Da mercoledì si è poi unito al gruppo, ha superato i fastidi fisici e l’Ascoli ha così deciso di usufruire del suo apporto in questa volata finale della stagione. Cacciatore ha firmato un contratto fino al termine del campionato. Di sicuro la sua presenza in campo può solo giovare alla squadra, un giocatore esperto in più per la lotta alla salvezza serviva eccome. Il neo bianconero nasce come terzino destro ma può ricoprire tutti i ruoli del reparto arretrato, quindi sia centrale in una difesa schierata a tre, ma all’occorrenza anche da terzino sinistro.

Cacciatore ha 34 anni, è nato a Torino l’8 ottobre del 1986, è alto un metro e 89 centimetri e pesa 82 chili, quindi ha una struttura fisica ben spiccata, quello che manca in qualche ruolo alla squadra bianconera. È cresciuto nelle giovanili della Juventus, del Torino e della Pro Vercelli, prima di trasferirsi nella Primavera della Sampdoria. All’età di 19 anni va a giocare in Sardegna con l’Olbia, nell’allora Serie C2, in prestito dal club blucerchiato, in seguito ha giocato con Reggiana e Foligno, fino al salto di categoria in Serie B con la Triestina. Nella stagione 2009/10 gioca in Serie A con la Sampdoria, proprietaria del suo cartellino, con cui debutta anche in Europa League nella gara contro il Psv Eindhoven finita 1-1, in cui realizza il suo primo gol in maglia blucerchiata e in Europa.

Nella stagione 2010/11 gioca in B con il Siena, poi si trasferisce prima al Varese e poi al Verona, dove conquista la promozione in A. Resta al club scaligero e l’anno successivo mette a segno un gol contro la Juventus. Cacciatore torna poi in Liguria prima di trasferirsi di nuovo in Veneto, al Chievo, e infine il 31 gennaio 2019 il passaggio al Cagliari, da cui si è svincolato nel luglio scorso dopo aver collezionato 23 presenze con i sardi.

