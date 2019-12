Ultimo gol subito due mesi fa e 660 minuti da imbattuti: ecco dove in porta ci sono dei draghi

ANCONA - Ultimo gol subito il 26 ottobre scorso, quasi due mesi fa, per un totale di 660 minuti da imbattuti. È il record infilato finora dal Comunanza, capolista e già campione d’inverno nel girone H di Seconda Categoria con 33 punti in 14 giornate, collezionati con 10 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, 23 segnate e sole 7 subite. La squadra pilotata dal tecnico Matteo Padalino ha blindato con sicurezza la porta grazie alle formidabili parate di Giancarlo Grande, 35 anni, titolare fino a metà novembre, e di Alessandro Dulcini, 19, titolare da allora in qua.



L’ultima rete subita risale al 26 ottobre in Orsini-Comunanza 1-1: segnò Nepi al 60'. Poi sette vittorie consecutive senza subire mai l’onta d’un gol avversario: il 2 novembre finisce 1-0 in casa contro lo Spinetoli, il 9 termina 2-0 ad Ascoli contro la Pro Calcio, il 16 altro 1-0 interno contro il Monteprandone. Dal 23 in porta c’è Dulcini ma il prodotto è sempre lo stesso: altro 2-0 esterno ad Acquaviva. Il 30 splendido 4-0 interno contro la Vigor Folignano per chiudere il mese di novembre alla grande, il 7 dicembre si riparte con un 2-0 in casa dell’Agraria Club e, infine, sabato scorso altro bis con la Vis Stella, battuta sempre per 2-0. Sabato 21 si torna ad Ascoli per affrontare la Jrvs e provare a ritoccare ancora il cronometro.





