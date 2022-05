Tacconi, lo striscione che commuove fuori dall'ospedale

'Capitan Fracassa ti siamo vicini'. Recita così lo striscione firmato Milano 1986, esposto a uno degli ingressi dell'ospedale di Alessandria dove dallo scorso 23 aprile è ricoverato per una emorragia cerebrale l'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi, soprannominato 'Capitan Fracassa'.

La foto dello striscione è stata postata sui social dal figlio dell'ex calciatore Andrea, che ha ringraziato «tutti i tifosi che sono venuti fuori dall'ospedale per sostenere papà».

STEFANO TACCONI: COME STA

"Bisogna aspettare ancora un paio di giorni per avere un quadro completo. Siamo ancora in una fase a rischio", ha detto a Tuttosport Andrea Barbanera, direttore del reparto di Neurochirurgia di Alessandria, fornendo un aggiornamento sulle condizioni di Tacconi. "Non è cosciente, a tratti ha qualche movimento e ogni tanto apre e chiude gli occhi o le mani... La Tac non fa vedere danni gravi o non reversibile. Per Tacconi è stato comunque fondamentale l’intervento tempestivo dei soccorsi. Fosse successo nella notte, sarebbe morto".

