Si gioca l'ultima di campionato nel girone F: il Castelfidardo insegue i playoff in volata

ANCONA Ultima di campionato del girone F di Serie D anticipata al sabato e un solo verdetto ancora in ballo per le marchigiane con il Castelfidardo che insegue il sogno di centrare i playoff in volata. I biancoverdi guidati dal tecnico Maurizio Lauro, sesti in classifica con 52 punti, devono vincere a Fiuggi e sperare che almeno una tra Pineto, Cynthialbalonga e Matese, tutte a 53, non faccia altrettanto. Per il resto sono partite senza più grandi motivazioni per il Montegiorgio, di scena in Molise contro l’Agnonese, per il Tolentino, che ospita il Vastogirardi, e per il Porto Sant’Elpidio che affronta il Notaresco. La Recanatese scenderà in campo invece lunedì contro la Vastese, avendo recuperato la gara contro il Castelnuovo venerdì.

SERIE D girone F 34ª giornata (ore 16)

Agnonese-Montegiorgio

Aprilia-Cynthialbalonga

Fiuggi-Castelfidardo

Pineto-Campobasso

Porto Sant’Elpidio-Notaresco

Rieti-Matese

Tolentino-Vastogirardi

Real Giulianova-Castelnuovo Vomano (lunedì 21)

Recanatese-Vastese (lunedì 21)

CLASSIFICA

Campobasso 72

Notaresco 64

Pineto 53

Cynthialbalonga 53

Matese 53

Castelfidardo 52

Vastese (-1) 48

Recanatese 47

Castelnuovo Vomano 47

Montegiorgio 45

Rieti 44

Aprilia 44

Fiuggi 40

Vastogirardi 40

Tolentino 37

Real Giulianova 31

Porto Sant’Elpidio 14

Agnonese 14

