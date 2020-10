Uefa, annullati causa Covid gli Europei Under 19. Italia qualificata al Mondiale Under 20

Salta l’Europeo Under 19. Lo ha deciso il comitato esecutivo della Uefa e, in una nota, lo spiega la Figc. La fase finale doveva giocarsi in Irlanda del Nord ma “a causa dell’attuale crisi sanitaria legata al Covid-19 e alle conseguenti difficoltà negli spostamenti” è arrivata questa decisione. “Considerato che l’edizione 2019/2020 dei campionati europei Under 19 agiva anche da qualificazione alla Coppa del Mondo Fifa Under 20” si legge ancora “la Uefa ha deciso di assegnare i cinque posti riservati alle squadre europee nazionali che, nel turno di qualificazione, occupano le prime cinque posizioni nel ranking Uefa”. Tra queste c’è anche l’Italia, che insieme ad Inghilterra, Francia, Olanda e Portogallo giocheranno il Mondiale Under 20 previsto a maggio del prossimo anno. Dopo il rinvio delle Olimpiadi e dell’Europeo e lo slittamento di un anno della manifestazione continentale femminile, il Covid-19 miete un’altra vittima sotto il profilo prettamente sportivo. Questa volta però niente temporeggiamenti o alto: lo stop è definitivo e non ci sarà nessun recupero.

Ultimo aggiornamento: 12:09

