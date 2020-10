Diretta Udinese-Roma 0-1 Live: Fonseca toglie Pedro e Pellegrini

Udinese e Roma alla ricerca del primo successo in campionato. Fonseca conferma gli stessi uomini che hanno ben figurato una settimana fa davanti alla Juventus di Pirlo. Gotti lancia Pereyra dal primo minuto al posto di Coulibaly.

45' st - Quattro minuti di recupero

44' st - La Roma prova a tenere il pallone per far passare minuti preziosi.

39' st - I ritmi alti cominciano a farsi sentire. Pereyra ha i crampi, Gotti lo richiama in panchina. Al suo posto Nestorovski. Il tecnico dell'Udinese ne approfitta anche per togliere Becao e inserire Coulibaly

36' st - Fonseca cambia ancora: escono Pellegrini e Pedro per Kluivert e Cristante

30' st - L'Udinese è in crescita e chiude la Roma nella propria metà campo. Perez prova a contenere Samir ma in modo irregolare. Calcio di Punizione per i bianconeri

27' st - Insiste l'Udinese su un controllo sbagliato di Pellegrini in area si avventa Molina. Conclusione violenta e ci vuole un volo di Mirante per evitare il pareggio

26' st - Primo cambio per la Roma fuori Mkhitaryan dentro Carles Perez

25' st - Udinese ancora vicina al pareggio stavolta con Okaka che sfugge alla marcatura ma da buona posizione spara alto.

23' st - Udinese pericolosa in area di rigore con il nuovo entrato Forestieri: il bianconero in area si libera di Mancini e prova a battere Mirante ma il portiere giallorosso respinge. Sugli sviluppi palla a Lasagna che prova a ribattere in rete ma il gioco è fermo per fuorigioco dell'attaccante friulano

22' st - Le squadre iniziano ad allungarsi, Pellegrini favorisce l'inserimentod i Mkhiratyan ma l'armeno un po' impreciso si allunga troppo il pallone e la sua azione viene intercettata

16' st - Doppio cambio per l'Udinese: dentro Molina fuori Ter Avest mentre Forestieri prende il posto di Arslan.

15' st - Azione bellissima della squadra di Fonseca: Mkhitaryan mette dentro ma l'armeno è in fuorigioco

13' st - Calcio di punizione da sinistra per la Roma, il pallone in mezzo è messo da Pellegrini ma nessun compagno ne approfitta

10' st - Roma in vantaggio: ingenuità di Becao che prova un passaggio orizzontale al limite dell'area. Pedro intercetta e lascia partire un destro meraviglioso che si insacca alle spalle di Musso

2' st - Ottima combinazione fuori area tra Dzeko e Pedro, lo spagnolo lascia partire il sinistro dal limite dell'area di rigore, ma sulla sua traiettoria c'è Pellegrini che finisce per impallare il tentativo del compagno

1' st - Inizia la seconda parte del match. Palla alla Roma

45' pt - Senza minuti di recupero, termina il primo tempo

42' pt - Doppia occasione per l'Udinese: lancio dalla trequarti che soprende Ibanez, alle sue spalle scatta Lasagna che però viene disturbato dal brasiliano al momento del tiro e spara addosso a Mirante. Sugli sviluppi ci prova Pereyra con un pallonetto ma ci pensa Mancini ad evitare il peggio

38' pt - Ancora De Paul inventa sulla destra, l'argentino raggiunge il fondo e serve in mezzo ma anche Okaka non raccoglie l'ottimo invito del fantasista

36' pt - Si vede l'Udinese: De Paul dalla destra, alza la testa, e vede Lasagna: Il passaggio è perfetto ma l'attaccante di Gotti è ancora impreciso.



30' pt - Ennesima grande chiusura di Ibanez. Il difensore riesce anche a far riparire l'azione nella metà campo avversaria

27' pt - Spinazzola è la solita arma letale della Roma. Il terzino mette in mezzo, Santon di testa non è preciso. Palla sopra la traversa

24' pt - Udinese pericolosa, da sinistra Ouwejan mette in mezzo un pallone invitante per Lasagna. L'attaccante arriva in ritardo di pochissimo

21' pt - Ibanez lancia per Dzeko, che controlla con il petto e si ritrova davanti a Musso. Il bosniaco spara alto

20' pt - Bella conclusione da fuori area di Lasagna che lascia partire un sinistro potente e preciso. Ottima risposta di Mirante.

18' pt - Spinazzola scende ancora sulla fascia, l'esterno è imprendibile, pallone in mezzo per Pedro che colpisce

di testa in corsa. Conclusione precisa ma centrale

15' pt - Ottima azione manovrata della Roma, Spinazzola mette in mezzo per Pellegrini anticipato sulla linea da Pereyra

14' pt - Difesa giallorossa sopresa da una verticalizzazione bianconera che lancia Lasagna a rete, ottima chiusura di Ibanez

12' pt - Spinazzola non controlla e perde la palla, Okaka prova ad approfittarne, ma il tiro da posizione decentrata, non impensierisce Mirante

10'pt - Spunto di Pedro sulla sinistra, lo spagnolo va via in slalom e viene messo giù al limite dell'area di rigore.

9' pt - Iniziativa di Spinazzola sulla sinistra. L'esterno romanista guadagna un calcio d'angolo

1' pt - Inizia la partita, il primo pallone toccato è dell'Udinese

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 50 Becao, 87 De Maio, 3 Samir; 18 Ter Avest, 22 Arslan, 10 De Paul, 5 Ouwejan, 37 Pereyra; 15 Lasagna, 7 Okaka. Allenatore Gotti.

ROMA (3-4-2-1): 83 Mirante; 23 Mancini, 3 Ibanez, 24 Kumbulla; 18 Santon, 7 Pellegrini, 17 Veretout, 37 Spinazzola; 11 Pedro, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko. Allenatore: Fonseca.

