Live Udinese-Milan 0-1, diretta: Kessie porta avanti i rossoneri, Deulofeu si divora il pari

32'pt Buon momento per l'Udinese. Che guadagna un altro corner. Sempre De Paul sul punto di battuta.

32'pt Si difendono i rossoneri, che riescono a ripartire, ma Ibra non tiene il pallone e l'Udinese rimane in costante attacco.

31'pt Calcio d'angolo per la truppa di Gotti: che rimane in proiezione offensiva.

APPROFONDIMENTI SPORT Domani Roma-Fiorentina, Fonseca: «La squadra è...

30'pt Punizione da buona posizione per i padroni di casa, De Paul s'incarica della battuta, ma la difesa del Milan allontana il pericolo.

27'pt I bianconeri cercano di arrivare dalle parti dell'area del Milan sciorinando un buon palleggio. Ma Romagnoli guida con attenzione la retoguardia rossonera.

24'pt Secondo ammonito: Becao stende Calhanoglu e si becca il cartellino giallo.

22'pt Azione di contropiede dell'Udinese che si ritrova in superiorità numerica nella metà campo del Milan. La palla arriva a Deulofeu che però non si coordina alla perfezione e spara alto da buona posizione.

21'pt Il vantaggio ha sicuramente dato entusiasmo al Milan. La squadra di Pioli non ha abbassato il proprio baricentro anzi, continua a mantenere il pallino del gioco.

18'pt GOL MILAN: rossoneri avanti: Calhanoglu pesca Ibra dentro l'area, lo svedese protegge palla e premia l'inserimento di Kessie: destro potente di prima intenzione sotto la traversa e Musso battuto imparabilmente.

17'pt Il Milan cerca di manovrare, ma l'azione dei rossoneri al momento è lenta e non scompone la difesa dell'Udinese. Ibra si muove alla ricerca di spazi che al momento non riesce a trovare.

13'pt Prima ammozione della partita: Theo Hernandez finisce sul taccuino del direttore di gara. Avvio non buono dell'esterno basso di Pioli che ha già sbagliato diversi palloni.

12'pt Si accende Leao a sinistra, che con qualità e sopratutto con una marcia diversa rispetto al diretto avversario.

10'pt Azione avvolgente del Milan, che libera Leao a sinistra: cross perfetto ma Saelemaekers arriva in leggero ritardo.

8'pt Buon avvio quello della squadra di Gotti, che pressa alto e constringe all'errore Hernandez, la palla, sul proseguo dell'azione, arriva ad Arslan che calcia altissimo.

7'pt Prima sortita offensiva del Milan con il lancio di Kessie che cerca l'inserimento di Calabria. L'esterno però non arriva sul pallone.

5'pt Il primo tiro nello specchio della porta è dell'Udinese, Deulofeu converge e spara col destro. Ancora una volta Donnarumma è pronto.

4'pt Pussetto arriva sul fondo sulla destra e mette un pallone invitante in mezzo. Ma è attento Donnarumma ad intervenire per evitare guai peggiori.

2'pt Partenza con personalità del Milan, che cerca di mettere subito in chiaro le cose. La capolista vuole gestire la partita. Udinese che invece conferma il cambio di modulo: è 4-3-3.

1'pt Il Milan ha dato il calcio d'inizio al match.

Hai già aperto la nostra App ufficiale per seguire la cronaca in diretta di #UdineseMilan?

👉 https://t.co/k2zluibzhx#SempreMilan pic.twitter.com/5DXVR2tfhk — AC Milan (@acmilan) November 1, 2020

Alla Dacia Arena di Udine è tutto pronto. Udinese e Milan tra pochi minuti scenderanno in campo per aprire la domenica di Serie A.

Il Milan apre la domenica di serie A sul campo dell'Udinese. Obiettivo dichiarato per Pioli: cercare i tre punti per restare davanti a tutti, rispondere alla vittoria di ieri dell'Atalanta e, soprattutto, per allungare sull'Inter fermata dal Parma. I rossoneri si affidano allo straripante Ibrahimovic di questi giorni e a Gigio Donnarumma che, guarito dal Covid, si riprende il suo posto tra i pali.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (4-3-3): Musso; Stryger Larsen, Samir, De Maio, Rodrigo Becao; De Paul, Arslan, Pereyra; Pussetto, Okaka, Deulofeu. All.: Gotti

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rafael Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli

Ultimo aggiornamento: 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA