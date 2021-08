A Udine l'Ascoli in maglia gialla è sotto di tre gol. All'11' del primo tempo Pereyra, poi in tre minuti affonda: 52' Molina, 54' ancora Pereyra

UDINE - Udinese e Ascoli questa sera si affrontano per la 25ª volta nella loro storia. Il bilancio complessivo sorride al Picchio, con nove vittorie contro gli otto dei friulani. Sono sette, invece, i pareggi. Udinese e Ascoli non si sono mai incontrati in Coppa Italia.

Alla fine del primo tempo i padroni di casa conducono per 1-0, gol di Pereyra all'11. Al 21' i friulani hanno anche centrato un palo. E' iniziato il secondo tempo. Al 52' l'Udinese raddoppia con Molina, al 54' il terzo gol friulano: ancora Pereyra.

LE FORMAZIONI

Udinese (3-5-2): Silvestri; Stryger Larsen, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Cristo Gonzalez.

A disposizione: Scuffet, Piana, Zeegelaar, Arslan, Okaka, Jajalo, Deulofeu, Palumbo, Samardzic, Forestieri, Becao, De Maio. All. Gotti

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Salvi, Avlonitis, Botteghin, D’Orazio; Collocolo, Buchel, Eramo; Fabbrini; Bidaoui, Dionisi.

A disposizione: Guarna, Raffaelli, Tavcar, Baschirotto, Castorani, Quaranta, Saric, Franzolini, D’Agostino, Lico, Ventola. All. Sottil

