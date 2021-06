Diretta Ucraina-Macedonia 2-0 live. Iniziato il secondo tempo a Bucarest

SEGUI LA DIRETTA

Inizia la seconda giornata di Euro 2020 anche per il Gruppo C, che nel pomeriggio alle 15:00 verrà battezzatta da Ucraina-Macedonia. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta rimediata nel primo turno, rispettivamente contro l'Olanda per 3-2, dopo una straordinaria rimonta dal 2 a 0, e contro l'Austria per 3 a 1, dove non è bastato il gol del momentaneo pareggio di Pandev. Il match si disputerà all'Arena Națională di Bucarest, verrà diretta dal fischietto argentino Fernando Rapallini e sarà trasmessa solo sul satellitare ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football, con streaming su Sky Go.

Le formazioni ufficiali

UCRAINA (4-3-3): Bushchan; Mykolenko, Zabarnyi, Matviyenko, Karavaev; Stepanenko, Shaparenko, Zinchenko; Malinovskyi, Yaremchuk, Yarmolenko.

MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu; Nikolov, Spirovski, Ademi, Alioski; Barchi; Pandev, Elmas.

