Triplo colpo di coda della Vis Pesaro: oltre a Carissoni ecco Bertinato e Germinale

PESARO Triplo colpo di coda Vis, presi Germinale, Carissoni e Bertinato. Puntellata la rosa a disposizione di mister Daniele Di Donato con un attaccante di esperienza, uno che in carriera ha pure esordito in serie A nientemeno che con l'Inter, un terzino (alla bisogna centrale di difesa) che nonostante la giovane età (compirà 24 anni domenica prossima) ha già tre campionati e mezzo da titolare in C, e un portiere italo-brasiliano di 22 anni.

Domenico Germinale, che ha firmato un contratto che lo legherà ai biancorossi fino al 30 giugno 2022, arriva dalla Cavese, dove ha giocato nell'ultimo anno e mezzo. Nato a Treviso nel 1987, a 19 anni l'allora allenatore dell'Inter Roberto Mancini lo fece esordire in A a Cagliari assieme a un tal Leonardo Bonucci. Quella presenza datata 14 maggio 2006, con tanto di gol sfiorato su assist di Veron, gli ha permesso di mettere in bacheca uno scudetto, assegnato ai nerazzurri a posteriori per lo scandalo Calciopoli, ma soprattutto l'essere cresciuto in uno spogliatoio con gente come Zanetti, Materazzi e Mihajlovic, Toldo e Julio Cesar, Cordoba, Cambiasso e Burdisso, Figo, Cruz, Pizarro, Recoba, Stankovic e Adriano, gli ha fatto acquisire una leadership che lo ha accompagnato per tutta la carriera. Una carriera in cui ha vestito le maglie di Cittadella e Pizzighettone, Bassano, Alessandria, Como, Padova, Spal e Foggia, Catanzaro, Fano, Pordenone, Benevento e Cavese. In tutto vanta 66 gol su 318 presenze nei pro.

Se Germinale si è visto al Benelli nel pomeriggio, si è già allenato coi nuovi compagni Lorenzo Carissoni, terzino destro classe 1997. Cresciuto nel Torino, la Vis lo ha prelevato dal club granata a titolo definitivo, facendogli firmare un contratto fino al 30 giugno prossimo. In carriera ha 96 presenze in C, con le maglie di Monopoli, Monza, Carrarese e Lecco. Bravo in fase di spinta e di contenimento, può giocare anche come centrale, anche per sopperire all'infortunio di Di Sabatino che ne avrà per un po' a causa di un problema alla spalla. Pochi minuti prima delle 20 è stato ufficializzato Bruno Oliveira Bertinato, portiere di proprietà del Venezia dove era tornato dopo aver perso la titolarità a Lecco.

